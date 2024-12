Együttműködési megállapodást kötött a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, valamint a Békéscsabai Napsugár Bábszínház, a Békéscsabai Jókai Színház, a Békés Megyei Könyvtár, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Munkácsy Mihály Múzeum. Az Andrássy gimnázium és a városi közművelődési, kulturális intézmények vezetői ünnepélyes keretek között kedden szignózták ezt a kontraktust.

Együttműködési megállapodást írt alá az Andrássy gimnázium Békéscsaba közművelődési, kulturális intézményeivel. A képen Lenkefi Zoltán, dr. Bácsmegi Gábor, Forczek Győző, Varga Tamás, Szabó László, Juhász Zoltán és Szente Éva. Fotó: Bencsik Ádám

Jobbnál jobb ötletekkel álltak elő a fiatalok számára

Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy egy egyedi, diákoknak szóló program érdekében fogott össze az Andrássy gimnázium a városi közművelődési, kulturális intézményekkel. Élményszerű programokat kínálnak a tanulóknak, akik olyan tudásra tehetnek szert ezeken a helyeken, amilyenre tanórákon vélhetően nincs mód. A diákok megismerhetik az intézmények mindennapi működését, jelentőségét, feladatellátását. Az együttműködési megállapodást érdemi programokkal töltik meg, úgy véli, jobbnál jobb ötleteket találtak ki a felek a fiatalok számára.

Ezért is menő az Andrássy gimnáziumba járni

Szabó László, az Andrássy gimnázium igazgatója elmondta, hogy svédasztalszerűen kínálnak majd projekteket, szakköröket az elsősorban a humán tagozaton tanulók, humán beállítottságú diákok számára. Hangsúlyozta, hogy a tudományok mellett a művészetnek, a bölcsészetnek is van létjogosultsága, ezt is szeretnék megmutatni ezzel az együttműködéssel.

– Egy iskola akkor tud segíteni a fiataloknak az útkeresésben, ha számukra minél több utat mutat be, villant fel – húzta alá. Az intézményeknél a diákok betekinthetnek a kulisszák mögé, a rejtelmekbe, amelyekről lehet, hogy most nem is tudnak. Azt kérte a tanulóktól, hogy legyenek nyitottak, és kiemelte, hogy azért is menő andrássysnak lenni, mert ilyen intézményekbe juthatnak el.

Ezt mutatnák meg a diákoknak a közművelődési, kulturális intézmények

Az intézmények vezetői, szakemberei sorolták is, hogy miért érdemes az adott intézményt felkeresniük a fiataloknak, hogy mibe tekinthetnek majd bele a foglalkozások során.