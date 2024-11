Lányával és édesanyjával egy régi karácsonyon.

A terhességi toxémia került kutatásai fókuszába

– Ha nem lennének kíváncsi emberek, nem lennének új gyógyszerek sem, sőt, nem tárnánk fel a betegségek valódi okát, miértjét. Az ember személyisége szerintem alapvetően nem változik az évek során, én is érdeklődő, nyitott maradtam. A mai napig egyszerre ezer dolog foglalkoztat – vallotta be a kutatóorvos, aki csapatával a Toll-receptorok manipulálása által meg tudta állítani a bakteriális gyulladások terjedését antibiotikumok nélkül. Tizenöt évvel ezelőtt aztán átkerült a Harvard Egyetem másik oktatókórházába, a Beth Israelbe, ahol megtalálta a hozzá leginkább illő kutatási témát, a terhességi toxémiát. Egy főként feketebőrű férfiakat érintő genetikai eredetű vesebetegség mellett, ezt kutatja.

– A betegség a várandósságok 5-7 százalékát érinti szerte a világon, de a halálozás a fejlődő országokban, Afrikában, a Közel- és a Távol-Keleten magasabb. Fő tünete a várandós anyák magas vérnyomása, ami súlyos esetben eklampsziát (rángógörcsöt), illetve veseelégtelenséggel járó HELLP szindrómát (a terhességi toxémia legsúlyosabb formája) okoz. Tünetileg kezelik, mi viszont az alapvető okot próbáljuk orvosolni új gyógyszerekkel – sorolta. Hozzátette, külön öröm számára, hogy egykori csabai gimnáziumi osztálytársával, prof. dr. Gál Mariann-nal dolgozhat együtt, aki a massachuset-i egyetemen biokémikus.

Magyar orvos kutatómunka közben

Magyarokkal is együtt dolgozik

– Igyekszem nagy hangsúlyt fektetni a megszerzett tudásom átadására. Az Umass Egyetem három diákját is oktatom, emellett külön öröm, hogy tavaly a Fulbright-ösztöndíjas nőgyógyászjelölt, dr. Sziva Réka is csatlakozott hozzánk. Korábban együtt dolgoztam a békéscsabai doktornővel, dr. Pintye Diánával is. Szorosan együttműködünk a férjem vállalatával, mely kifejlesztette a multifunkcionális nitrogén-monoxid molekulákat – sorolta dr. Zsengellér Zsuzsanna. Hozzátette, Amerikában egyetlen kutató sem tud megélni pályázatok nélkül; saját és munkacsoportjának fizetését, valamint a kutatásra szánt pénzt is pályázatokból kell előteremteni. Ő a Harvard Egyetemen többet is elnyert, sőt, olyan neves díjakat tudhat magáénak, mint a patinás Milton és a Spark Grant.