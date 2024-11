Elindult a lázasodós, köhögős, torokfájós, hányós időszak. Egyre több ismerősömtől hallom, ilyen-olyan nyavalyák döntik le a gyerekeket, aztán az idősebbeket is. A bölcsődék, óvodák különösen érintettek, ott az alapos felülettisztítás ellenére is könnyen átadják egymásnak a kórokozókat a kicsik. Rosszabb esetben hazaviszik, a szülők, meg a kistestvérek is kényszerpihenőre ítéltetnek. Még ha egy gyors lefolyású vírus után hamar erőre is kapunk, érdemes megvárni azt a pár napot, amíg teljesen tünetmentessé nem válunk. Azt hinné az ember, hogy Covid alatt legalább megtanultunk egymásra vigyázni, de sajnos sok példa nem ezt mutatja. Jó lenne, ha önzetlenebbek lennénk!