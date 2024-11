Kiemelte a diákoknak szóló rendezvényeket, a Csabai Garabonciás Napoktól a LIKE fesztiválig, azt, hogy a városházán tartanak a fiataloknak nyílt napokat. Az önkormányzat kíváncsi, nyitott a diákok véleményeire, ötleteire, amelyeket meg is fogalmaznak, legyen szó buszközlekedésről, étkeztetésről, szórakozóhelyekről, és ha az önkormányzat tud az ügyekben lépni, akkor lép is.

Belakták a fiatalok a Liget Ifjúsági Teret

Két éve nyílt meg a Széchenyi-ligetben az ifjúsági közösségi tér, a Liget Ifjúsági Tér, amelyet immár be is laktak a fiatalok. A teret működtető Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány elnöke, Zsótér Mária elmondta, hogy augusztusban is nagy volt a forgalom, szeptemberben és októberben pedig 80 esemény zajlott a térben, amely több mint kétezer diákot mozgatott meg.

Ez immár a Liget Ifjúsági Tér teljesítőképességének határán van, ami örvendetes, mert azt jelzi, hogy tényleg szükség van egy olyan helyre, ahova fordulhatnak a diákok, ahol lehetőséget és támogatást kaphatnak az eseményeik szervezéséhez, az ötleteik megvalósításához – folytatta a szakember. Kiemelte: Békéscsabán évek, évtizedek óta együtt dolgoznak a fiatalokkal a fiatalokért, és mindez itt fókuszáltan jelenik meg.

A Liget Ifjúsági Tér népszerű, ha például osztályszintű csapatépítő programokról van szó, de részben itt készültek fel a stábok a Csabai Garabonciás Napokra is, tartanak workshopokat az ifjúságot segítőknek, képzéseket a kortárssegítők számára, illetve a Békéscsabai Diákönkormányzat vagy az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért is szervez eseményeket.