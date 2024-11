Záróvacsorát tartott a kétegyházi képviselő-testület az utánpótlásban futballozó közel harminc gyermeknek, valamint szüleiknek, támogatóiknak, edzőiknek. Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester örömmel jelentette be, hogy új mezt és melegítő szettet vásárolnak önkormányzati finanszírozásából. hozzátette, hogy az új, műfüves edzőpálya és pumpapálya tervezése és kivitelezése is folyamatban van. A vacsora után torta is járt a fiataloknak, sőt, a polgármester gyümölcs- vitamincsomaggal kívánt jó felkészülést a 2025-ös évre.