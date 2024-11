Ügyintézés, aláírás mobiltelefonunkkal

A digitális állampolgársággal az igazolvány, az ügyintézés és az aláírás is elérhetővé válik majd okostelefonon, ami nem elhanyagolható, hiszen az emberek ma már a mobiltelefonjukon keresztül rendezik az ügyeiket – írta a Világgazdaság. A regisztrált digitális állampolgárok az alkalmazás segítségével a jelenleginél sokkal egyszerűbben is be tudnak lépni az azonosítást igénylő mintegy 200 állami weboldalra, így például a magyarorszag.hu-ra, az EgészségAblakba, az eSZJA-ra, a tárhelyükre és a többi állami szolgáltatásba. Bonyolult felhasználónevük helyett elég leolvasni az adott felületen megjelenő QR-kódot, és az applikáció máris elvégzi az azonosítást, és beléptet az oldalra.

Hol tudom letölteni A DÁP alkalmazást?

Google playen itt keresse a Digitális Állampolgár alkalmazást, az iPhone-osok pedig az App Store-ból tudják letölteni.