Hírösszefoglaló 1 perce

Ügyfélkapu: mutatjuk, mit kell tenned! Békés vármegyét is maga alá söpri a dubai csoki

A világ legfényűzőbb édességének is nevezett dubai csoki már Békés vármegyét is meghódította. Hazánk egyik legnépszerűbb cukrászdájának számító, gyulai Kézműves cukrászda is elkezdte a készítését. Jövőre megszűnik az Ügyfélkapu, ezért összegyűjtöttük mi a teendőnk, ha nem szeretnénk, hogy kellemetlen meglepetés érjen minket. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük mi-mindenről írtunk még 2024. november 27-én.

Megszűnik január 16-tól az Ügyfélkapu, annak segítségével már nem tudunk majd online ügyet intézni. Az eddigi megszokott módon január közepétől már nem tudunk az Ügyfélkapun át ügyet intézni, érdemes időben váltani. Illusztráció: MW-archív Ha nem lépsz időben, bezárul az ügyfélkapud: mutatjuk, mit kell tenned! Január közepétől a bejelentkezés kizárólag Ügyfélkapu + vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) azonosítással történhet. Cikkünkben összegyűjtöttük mi a teendőnk, ha nem szeretnénk, hogy kellemetlen meglepetés érjen minket. Egészségtelen a levegő Békéscsabán A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége több településen - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból. A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. Békéscsaba levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott. Újra megvizsgálták Békéscsaba levegőjét

Forrás: shutterstock Bukott a bűnszervezet, tucatnyi drogdíler került rács mögé Drogkereskedő bűnszervezetet számolt fel a rendőrség. Az ügy Békés vármegyei szálát a békéscsabai nyomozók derítették fel, majd gyulai kollégáikkal hét óra alatt kilenc embert vettek őrizetbe. A rendőrségen elmondták, két és fél kilónyi kábítószergyanús anyaggal együtt súlyos összeget, 38 millió forintnyi bűncselekményből származó készpénzt is lefoglaltak az egyenruhások a bűnszervezet tagjaitól. Készpénzben 38 millió forintot foglaltak le a rendőrök a bűnszervezet tagjaitól. Fotó: police.hu M44: Méhkeréken már egyeztetnek a nyomvonalról a földtulajdonosokkal Megkezdődött az M44 méhkeréki szakaszán az átvezető keresztező úthálózat nyomvonalának egyeztetése az érintett földtulajdonosokkal – erről a település polgármestere, Tát Margit számolt be közösségi oldalán. Tát Margit: konstruktívan álltak a gazdák a kérdéshez. Forrás: Tát Margit Facebook oldala Kézműves portékákat kínálnak majd a csabai piac karácsonyi vásárán Sajtótájékoztatót tartott a csabai piac új csarnokában az önkormányzat és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt szerdán. Bejelentették, idén új attrakció, kézműves karácsonyi vásár is lesz a csabai piacon. Opauszki Zoltán, Schiffertné Lócskai Henriett, Ujj Éva, Pál Miklósné, Varga Tamás és Dénes Lajos a csabai piac új csarnokában

Fotó: A szerző felvétele A dubai csoki meghódítja Békés vármegyét is Békés vármegyében is elindult hódító útjára a világ legfényűzőbb édességének is nevezett dubai csoki. Múlt héten már a hazánk egyik legnépszerűbb cukrászdájának számító, gyulai Kézműves cukrászda is elkezdte a készítését. A dubai csoki nem csak csoki formájában kedvelt és keresett.

A gyulai Kézműves cukrászda dubai csokija iránt nagy az érdeklődés

Fotó: Bencsik Ádám

