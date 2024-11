Az orosházi Táncsics gimnáziumba Rell Kata érkezett Szekszárdról és elhozta textilképeit, verseit. De hogy került ő Békés vármegyébe?

Rell Kata: „Amikor munkálkodom, kikapcsolódok.” A Táncsics a 77. önálló kiállításának ad helyet, a tárlat november 26-áig látható.A szerző felvétele

Kiderült mindez a keddi megnyitón, ahol a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a Táncsics gimnázium növendékeinek a műsora megalapozta azt a kulturális (zenei és vizuális) élményt, amiben Elek és Békéscsabán már részük volt az textilművészet iránt érdeklődőknek.

Rell Kata művészetét Süle Margit igazgatóhelyettes mutatta be.

– Amit elénk varázsol, az nemcsak alkotás, hanem egyben újrahasznosítás is: elhasznált textíliákat kelt új életre azzal, hogy kézzel, géppel, egymásra varrva őket, szemet, szívet és lelket gyönyörködtető képeket készít belőlük, vagy egyedi díszítményekkel, gyöngyökkel, flitterekkel hasznosít újra különböző dobozokat, tégelyeket. És mindemellett a tollat is kiválóan forgatja, ezidáig két verseskötete jelent meg. Rell Kata is folyamatosan formálja, alakítja stílusát. Kísérletezik az anyaggal, ha kell tanul, hisz megjelenítéseivel mindig szebbre, szárnyalóbbra, kifejezőbbre vágyik.

Árusné Erős Krisztina igazgató orosházi kötetekkel lepte meg az alkotót. A szerző felvétele

– A képek, a versek, amelyeket Kata alkot, nemcsak saját örömét szolgálják. Adni próbál velük másoknak magából, a saját belső világából, a harmóniából, a meséből, a fényből, mely belőle sugárzik.