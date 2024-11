A túl meleg nem jó a tanuláshoz

A test hamar hozzászokik a magasabb hőmérséklethez, vagyis egy idő után újra fázni fogsz. A meleg álmosít, csökkenti a koncentrációs képességet, és fojtogat. Figyeljünk arra, hogy szellőztessünk gyakran, igyekezzünk természetes fénynél tanulni. Tanuláshoz körülbelül 20-21 C° az ideális hőmérséklet.

Az íróasztalt mindig uralja rend

Nyilván mindenkivel előfordul, hogy kupival zárja a napot, de érdemes szokásunkká tenni, hogy összepakolunk az asztalon.

Igyekezzünk minél kevesebb, már megírt dolgozatot/kiértékelt vizsgát, tanárok által kiadott papírt tartani munkaasztalunkon.

Célszerű csak a legfontosabb írószereket és az éppen aktuálisan tanulandó tárgy tartozékait előkészíteni, így nehezebben terelődik el a figyelmünk.

A fiókjainkat megéri „felcímkézni”, rendszerezni. Megdöbbentő, hogy akár csak egy év alatt is mennyi felesleges tárgy halmozódhat fel.

Fontos a környezetváltozás

Persze nem úgy, hogy az íróasztal mellől a meleg takaró alá költözöl, de a tanulás terén ajánlott tenni egy próbát a lakás/ház különböző helyiségeiben is; lehet, hogy neked épp a konyhában megy majd a legjobban. Az agyunk a környezettel asszociálni tudja majd a felidézendő anyagot, nem mellesleg a helyváltoztatás a mi életünkbe is visz némi változatosságot. Még akkor is, ha tanulásról van szó.