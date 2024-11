Mint Facebook-oldalán írta, eredményesen zajlott le a tanévkezdési támogatás idei kiosztása is.

– Ebben a békési polgármesteri hivatal dolgozói mellett az iskolákban tevékenykedő segítők is jelentős részt vállaltak. A támogatás eljuttatása az érintetteknek minden évben komoly adminisztratív és szervező munkát jelent. Személyesen is megköszöntem mindazok segítségét, akik ehhez saját munkahelyi feladataik mellett is hozzájárultak – emelte ki Kálmán Tibor.

Ahogy beszámoltunk róla, bölcsődés és óvodás gyermekek esetén gyermekenként 5000, általános iskolásoknál gyermekeként 10 ezer, míg középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytatók esetében fejenként 12 ezer forint támogatást biztosítanak.