Az őszi szünet előtti délután a Táncsics kis gimis osztályai osztályfőnökeik és segítőik vezetésével gondoltak egyet, nyakukba vették a várost és útnak indultak. Kihasználták a meleg, napsütéses időt. Csalogatóan csábító idő várt rájuk, no meg a természet.

A gyalogtúra során jobban megismerhették egymást, a séta közben a testi egészségük megőrzéséért is tettek. Gyopároson megnézték a tópartot, a környékét. A játszótéren kipróbálták az új eszközöket. Két osztály a Bárkalandot is megnézte, ami a következő programjuk helyszíne is lehet.