Takács Győző keze munkáját Békés vármegyében számos alkotás dicséri, a legtöbb Békéscsabán. A Korzó téri Időfát is a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett keramikus készítette. Idén október 23-án lett Mezőtúr díszpolgára, másnap halt meg, Szombat délelőtti búcsúztatóján részt vett, és emlékbeszédet mondott Szűcs Dániel, Mezőtúr polgármestere is.

Megőrzik a Mester Takács Győző emlékét Fotó: mayorfilm

Takács Győző Békéscsabát soha nem hagyta el, ide mindig hazajött

Takács Győző ugyan évekkel ezelőtt Békéscsabáról Mezőtúrra került, de ahogy mondta, Békéscsabát soha nem hagyta el, ide mindig hazajött.

– Bár október végén már elköszöntünk a Mestertől – aki mellettünk is számos békéscsabai alkotó tanára volt, és indította el őket a pályán –, de kötelességünknek éreztük, hogy a mezőtúri búcsúztatóján is részt vegyünk – hangsúlyozta Scholtz Endre, Szudár László és Major Gyula. – Takács Győző hajdanán Mladonyiczky Bélával, valamint Koszta Rozáliával együtt létrehozta a Kohán Műhelyt és a Körösök Vidéke az Alkotókért Egyesületet, és mi is itt tanulhattunk tőlük.

Munkásságáért átvehette a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet is

Scholtz Endre hangsúlyozta, Takács Győző műveire a népművészet és építészeti tanulmányai hatottak. Fő profilja a kerámiák széles körben történő alkalmazása volt, emellett tollrajzokat és grafikákat, illusztrációkat egyaránt készített. Humor, groteszk szellem jellemezte falképeit, domborműveit.

Szudár László (balra) és Scholtz Endre is részt vett Takács Győző búcsúztatásán Fotó: mayorfilm

Takács Győző első rangos szakmai elismerését 1965-ben érdemelte ki, ekkor ítélték neki a Pro Urbe Makó érmet. 1975-ben költözött Békéscsabára, 1994-ben munkásságának elismeréseképpen átvehette a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet. Megkapta a Magyarságért kitüntetést, a Békés Megyei Nívódíjat, a Mezőtúr Kultúrájáért elismerést, és egykoron Picasso is tagja volt annak a zsűrinek, melytől ezüstérmet kapott grafikájáért a Verso Mexicón Riminiben.

Az országszerte elismert keramikus halálával nagy űr keletkezett

Takács Győző Békéscsabára költözése után 1976-ban és 1977-ben magára vállalta az akkor induló Országos Grafikai Művésztelep szervező titkári teendőinek ellátását. Figyelme abban az időben fordult a kerámiatervezés felé, melyhez a magyar népi tárgykultúra és motívumkincs iránti eleven érdeklődése társult. A magyarsághoz kötődése művészetében, tetteiben is megmutatkozott. Nagy tisztelője volt Tőkés László püspöknek, jó barátja Makovecz Imre építésznek, akiről portrét is készített. Ahogy Major Gyula fogalmazott: Takács Győző halálával nagy űr keletkezett, de biztos abban, hogy égi műtermében a Mester már tovább alkot.