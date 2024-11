Hála és elismerések a szociális munkásoknak

Hangsúlyozta, ezért nem lehetnek elég hálásak a szociális munkásoknak.

– Mindazért, amit értünk és nehéz helyzetbe került embertársainkért tesznek – emelte ki. – Ezért is fontos számunkra, hogy kifejezzük a szociális munkások iránt érzett megbecsülésünket.

Kitért arra, hogy a korábbi években, a nehéz helyzetben is megoldották az év végi jutalmazást, amire természetesen idén is számíthatnak. Az egyeztetések zajlanak, és egy olyan programon is dolgoznak – amit a jövő évi költségvetés ismeretében fognak véglegesíteni –, ami a szociális ágazat dolgozóinak munkakörülményeit hivatott javítani.

Igazi közösség

Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye igazgatója elmondta, az intézmény számára nem csupán egy munkahely.

– Amióta 2002-ben csatlakoztam, mindig is egyfajta családnak éreztem ezt a közösséget – fogalmazott. – Egymásra támaszkodunk, kortól, nemtől, végzettségtől függetlenül – hiszen mindannyian ugyanazért a nemes célért dolgozunk, hogy biztonságot, támogatást és reményt nyújtsunk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

Szerteágazó a munkájuk

Kiemelte, munkájuk szerteágazó és sokféle. Gyulán, Eleken, Kétegyházán és Lőkösházán 23 telephelyen látják el feladataikat, és több mint 300 közalkalmazottal, valamint külső szakemberek segítségével állnak készen, hogy gondoskodjanak a rászorulókról.

– A szociális alapszolgáltatások sokaságát nyújtjuk, az idősek ellátásától kezdve a demenciával élők támogatásán, a pszichiátriai és szenvedélybetegséggel küzdők segítésén, a fogyatékkal élők gondozásán át a gyermekjóléti szolgáltatásokig – részletezte a teljesség igénye nélkül.