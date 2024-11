Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy a szociális munka napján a szociális szféra munkatársaira irányul a figyelem, azokra, akik türelemmel, odaadással segítik, gondozzák az őszinte segítségre szorulókat. Támaszt adnak, reményt nyújtanak; és megjegyezte, hogy a szociális munka, a hivatás szakértelmet, felkészültséget, emberséget, áldozatvállalást, megértést és elfogadást kíván. A szakemberek tevékenysége jelzi, hogy a szolidaritás mekkora értékkel bír.

Bagita Géza számára Szarvas Péter és Bálint József adta át a Kiváló Szociális Munkáért díjat. Fotó: Bencsik Ádám

A szociális ágazat szakemberei is megérdemlik az odafigyelést

A városvezető hangsúlyozta, hogy a szociális szféra szakemberei is megérdemlik az odafigyelést, az önkormányzat és a kistérség egyaránt figyel a fenntartásában lévő intézményekre. Kitért arra is, miszerint a békéscsabai önkormányzat hat, szociális alapszolgáltatásokat nyújtó civil szervezet számára biztosít ebben az évben összesen 7,2 millió forintot. Elmondta, hogy Békéscsabán egyébként rendkívül sokszínű a szociális szféra, hiszen vannak az önkormányzati mellett kistérségi, állami, egyházi, civil szervezetek által működtetett szolgáltatások is.

Élelmiszerrel és tűzifával egyaránt segítik a rászorulókat Békéscsabán

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere külön szólt a bölcsődékről, ahol az elhivatott, felkészült szakembereknek köszönhetően biztonságban vannak a kisgyermekek, így nyugodtak lehetnek a szülők és a nagyszülők. Beszélt arról is, hogy az önkormányzat miként segíti a rászorulókat: például évente kétszer osztanak tartós élelmiszerekkel teli csomagokat, adnak pénzbeli támogatást, biztosítanak a fűtési szezonra tűzifát, ösztöndíjat kapnak a felsőoktatásban tanuló fiatalok.