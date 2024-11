Lázár Zsolt, a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség esperese Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a szarvasi Ótemető gondozása folyamatos és elkötelezett munkát igényel. Mint írta, két munkatársuk rendszeresen nyírja a füvet, hogy a terület ápolt és rendezett maradjon. Emellett egy vállalkozó lovaskocsival szállítja el a hulladékot a szeméttelepre, kézi erővel pakolva fel a szemetet, ami kíméletesebb a temető útjai számára, így kevesebb kárt okoz a burkolatban és a növényzetben. Az aljnövényzet irtását a Závi Bt., azaz Závogyán Ferenc végezte, aki idén már másodszor tisztított meg több mint négy hektáros területet a burjánzó növényzettől. A gyökértelenítést Szénási Márton irányította, aki munkatársaival több száz négyzetméteren távolította el a makacs növényi maradványokat és gyökérzetet, így hosszú távon is fenntartható lesz a temető rendezett állapota.

A közel 22 hektáros szarvasi Ótemetőben igyekeznek rendezett és méltó környezetet biztosítani az ott nyugvók emlékének, különösen a közelgő halottak napjára készülve

Forrás: Lázár Zsolt Facebook-oldala

Egyre kevesebb a PET-palack a szarvasi Ótemetőben

Az esperes szerint bár a temető legtöbb részén sikerült rendet teremteni, sajnos két parcellában lévő sírok továbbra is nehezen megközelíthetőek. Igyekeznek itt is mielőbb elvégezni a szükséges munkálatokat, hogy teljes mértékben helyreálljon a temető rendezettsége. Az esperes megjegyezte, hogy a kommunális hulladék jelenléte továbbra is kihívást jelent, bár örömmel látják, hogy a visszaváltható PET-palackok eltűntek a temetőből, ami a látogatók egyre nagyobb környezettudatosságát jelzi. Hozzátette, hogy a temetőben élő vadállatok, például őzek és nyulak, gyakran okoznak kárt a frissen ültetett virágokban és koszorúkban. Mivel élőhelyük egyre szűkül, ezek az állatok gyakran a temető nyugodt környezetébe húzódnak vissza. Az őzekkel és más vadállatokkal kapcsolatos ügyekben a vadásztársaság illetékes, ezért kérik, ezekkel kapcsolatban velük is vegyék fel a kapcsolatot.

A látogatók támogatását kérik

Végül megjegyezte, hogy az Ótemető fenntartása és gondozása jelentős anyagi ráfordítást igényel, évről évre többet költenek rá, mint amennyi bevételt a temető hoz. Ezért kérik a látogatókat, támogassák munkájukat, hogy az Ótemető továbbra is méltó és gondozott környezet legyen. A legnagyobb segítség, ha a hozzátartozók megváltják a lejárt sírokat, gondoskodnak azok ápolásáról, és tartózkodnak a szemeteléstől, hogy valóban az emlékezés és a tiszteletadás lehessen a központi érték ezen a helyen.