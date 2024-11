A Newjság beszámolója szerint a szarvasi advent programjait ismertető tájékoztatón a Zenepavilonnál Dósa Zsuzsa a Cervinus Teátrum igazgatója köszöntötte a sajtó megjelent képviselőit és Hodálik Pál polgármester mellett Závoda Ferenc és Farkas Tamás önkormányzati képviselő volt jelen.

Hodálik Pál polgármester, Dósa Zsuzsa a Cervinus Teátrum igazgatója, valamint Závoda Ferenc és Farkas Tamás önkormányzati képviselők tartottak sajtótájékoztatót az idei szarvasi adventi programokkal kapcsolatban. Fotó: Babák Zoltán

Hodálik Pál előrebocsátotta, hogy az idei szarvasi advent több dologban eltér az előzőektől, és igyekeznek majd az idei tapasztalatokat felhasználni a következő évek adventjének megtervezésekor. Amint azt a plakátról is tudhatjuk már, az adventi varázslatos hétvégék a családokat helyezik a középpontba Szarvason, a helyszín pedig elsősorban a Zenepavilon és környéke. A négy adventi hétvégén a zenepavilon körül felállított faházakban a karácsonyi vásár igyekszik megteremteni a jó hangulatot. A vásározók ingyen kapták a helyet, csak a rezsit kell fizetniük, cserébe „minimális” nyitvatartást vállaltak, tehát pénteken 18–21 óráig, szombaton és vasárnap 15–21 óráig lesznek nyitva az árusok.

Mini-vidámpark is települt a szarvasi advent idejére

Mint elhangzott, a piac-parkolóban a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt élményt kínáló mini-vidámpark települt. Hodálik Pál hangsúlyozta, ezt nem az önkormányzat rendelte, nem is fizet érte, a vállalkozó a Szilvanapon szerzett tapasztalataira alapozva vállalta az üzleti kockázatot a Szarvasra településsel. Szombatonként is műsor várja a kilátogatókat a Zenepavilonnál, vasárnap pedig – a hagyományos 16 órakor kezdődő gyertyagyújtás után – a Szarvasi Hagyományőrző Gazdák jóvoltából vendégül is látják az embereket. A város adventi koszorúján a gyertyát az ünnepségen résztvevők közül sorsolják ki minden alkalommal, kivéve a harmadik vasárnapot, amikor újra megérkezik a Betlehemi Láng Szarvasra. A Fő téren a Ceres-kút előtt a Komép Kft. – akik a városi dekorációt elhelyezték – felállította a város karácsonyfáját a fény-szarvassal együtt.

December 5-én érkezik a motoros mikulás

Závoda Ferenc arról számolt be, hogy a hagyományőrző gazdák igyekeznek hozzájárulni, hogy a karácsony csodája mindenkihez eljusson: december 1-jén sajtos stanglival, 8-án halászlével, 15-én almás sütivel 22-én pedig vadpörkölttel várják az érkezőket. Megemlítette a december 5-én érkező motoros mikulást és a december 20-iki ótemplomi Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertet is.