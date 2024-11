Olasz, bolgár solymászok is érkeztek

Nagyszénáson Olaszországból, Bulgáriából, Romániából érkezett vendégekkel is találkoztunk, de ott volt az orosházi dr. Lakos István is, aki sok évtizeddel korábban Orosháza-Gyopárosfürdőn szervezett ilyen programokat. A házigazdáktól a gyülekezéskor azt is megtudtuk, hogy pénteken terepbejáráson vettek részt a Petőfi Vadásztársaság területén a solymászok. A résztvevőknek nem ismeretlen ez a vidék, évente visszajárnak térségünkbe, kedvelik az apróvadas területet.

Majd Novák Csaba, a Magyar Solymász Egyesület elnöke köszöntötte a solymászokat, sportszerű, egymást segítő versenyzést kívánt. Ezután elkészítették a csoportbeosztásokat a solymászmesterrel, aki ott is hangsúlyozta, ennek a napnak az a célja, hogy képet kapjanak arról is, hogy az idei vadászszezon elején mire képesek a madarak. Az a fontos, mindenki maradandó, szép élményekkel térjen haza a vadászatról.