Sanyi kakas számtalanszor lett bántalmazás áldozata, de mindent túlélt, egészen tavaly novemberig. A Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport viszont továbbra is él a Facebookon, és ide töltött fel egy emlékezetes eseményt Szuroka Ildikó.

Sanyi kakas békéscsabai fájánál a plüsskakas és Ninocska cica, akit szintén bántalmaztak Fotó: Szuroka Ildikó

Ninocskával egyperces néma csend mellett emlékeztek Sanyira

A bejegyzés arról szól, hogy Ninocskával, egy többszörösen bántalmazott, lebénult, agy- és gerincdaganatos cicával tiszteletüket tették a csabai Munkácsy téren, Sanyi fájánál.

– Ninocskával egyperces néma csend mellett emlékeztünk Sanyi kakasra – hangsúlyozta Ildikó, aki nagy állatbarát. – Sokan gondoltunk rá, még a halála után is. A tér örök kakasa marad. Egy plüsskakast tettünk le a fájához, mivel azonban hallottuk, hogy minden ereklyét, kitett dolgot – amivel Sanyira emlékeznek – ellopnak, a plüsskakast egyelőre hazahoztuk.

Ildikó kiemelte, megható volt számára, amikor két, bántalmazott állat, Sanyi és Ninocska egymás mellé feküdt, és látszott rajtuk, jól érzik magukat egymás társaságában.

Hoznak csecsebecséket, de ezeket általában másnapra ellopják

A Sanyi kakas Facebook-csoport tagjai közé tartozik Samuné Éva is, aki elmondta, rengetegen látogatják ma is Sanyi fáját a Munkácsy téren, hoznak valamilyen csecsebecsét, de ezeket általában másnapra ellopják. Ugyanígy történt azokkal a mécsesekkel is, amiket halottak napja környékén tettek ki.

Éva, aki a környéken él, felidézte, hogy jó pár éve a csabai állatpiacról szökött meg Sanyi kakas, aki a Munkácsy téren talált otthonra. Éva is etette, gondozta, figyelt rá, nagyon fáj neki a mai napig az elvesztése.

Sanyi kakas fénykorában Fotó: Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport/Facebook

Sanyi kakas nem arra született, hogy megegyék

Valóban még ma is népes rajongótáborral rendelkezik Sanyi, Facebook-oldalán olvasható, hogy amint az emberek, ugyanúgy az állatok között is vannak kiválasztottak. Sokan úgy tartják, nem véletlenül szökött meg gazdájától, a csabai piac területéről.

„Ő nem arra született, hogy megegyék, sokkal többre hivatott. Arra, hogy gyönyörű látványával egy kis jóérzést, szeretetet vigyen azok szívébe, akik felkeresik. Sanyi nemcsak gyönyörű, de 150 kilométerről, a fotókról is látszik, hogy lelke van. Azon a bizonyos piaci napon eldöntötte, hogy nem lesz senki ebédje vagy vacsorája. Ettől is különlegesebb, mint a többi társa” – írta a távolból egyik rajongója.