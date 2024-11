Az eseményről Szelezsán György polgármester számolt be Facebook-oldalán a napokban. Mint fogalmazott, a sétát követően a szervezők egy megható jótékonysági sütivásárt is szerveztek, amelynek bevételével a többszörös életmentő műtéten átesett 8 éves Szabó Hédi rehabilitációját támogatják. Hozzátette, hogy természetesen az önkormányzat csapatával is csatlakozott a kezdeményezéshez. Megjegyezte, hogy a sütivásáron 330.000 forint támogatás gyűlt össze a kis hős megsegítésére. A városvezető kiemelte, Hédi gyógykezelésének további támogatására adventi jótékonysági koncertet szerveznek az önkormányzattal, ennek részleteivel hamarosan jelentkeznek.