A bandázsnak köszönhette a színészlegenda, hogy végig tudta csinálni a forgatást. Történt ugyanis, hogy Csillag helyett egy statiszta lóval vettek fel egy jelenetet. A ló füle és egyik oldala mellett vaktöltényekkel lőttek, hogy vaduljon meg a jószág. Ez annyira jól sikerült, hogy mind a négy lábával a levegőbe emelkedett, a színész a nyakánál próbálta lenyomni, de nem sikerült. Az állat a levegőben megfordult, lovasát ledobta. Oszter a hátára esett a szikes talajon, a ló pedig ráadásként a mellkasára. A színész gerince elrepedt, az orvos és a rendező is aggódott az egészségért, a rendező ezen kívül a forgatás folytatásáért is. A stábban fogadásokat kötöttek arra, hogy Oszter többet nem ül lóra. Vesztettek, ugyanis két hét múlva már Csillag nyergében folytatta a forgatást.

Dankó Béla még Kondoros polgármestereként adta át a díszpolgári címet Oszter Sándornak. Fotó: Beol.hu

A bugylibicska a legenda szerint valóban Rózsa Sándoré volt

Paluska Zoltán, a Legendák Földje Alapítvány alapítója kiemelte, a színészóriás – aki három esztendeje hunyt el – soha nem érkezett üres kézzel Kondorosra.

Magával hozta, és a városnak ajándékozta azt a csikóbőrös kulacsot, szikét, bugylibicskát és rézveretes nyelű fokost, amiket Rózsa Sándorként tartott a kezében. A bugylibicska egyébként a legenda szerint valóban Rózsa Sándoré volt. A filmforgatás után Oszter Sándor megtarthatta a becses ereklyéket, és otthonában őrizte ezeket.

A csárdamúzeumnak számos ereklyét ajánlott fel Oszter Sándor, a képen Csonka Zsolt, a Kondorosi Csárda séfje Rózsa Sándor bugylibicskájával. Fotó: Bencsik Ádám

A színészóriás gazdaságában egy Kondorosról származó tehén is volt

Oszter Sándor a Kondorosi Csárdamúzeumban tovább él, ugyanis az ő hangján fogadja Rózsa Sándor figurája a látogatókat.

Dankó Béla országgyűlési képviselő 2010-ben Kondoros polgármestereként a képviselő-testület döntése alapján adta át a díszpolgári címet Oszter Sándornak, akihez jó ideje barátság fűzte. A díszpolgári cím indoklásában szerepel, hogy Oszter Sándor hosszú évek óta őrzi, ápolja és népszerűsíti a kondorosi betyárhagyományokat.

A színművész köszönő szavai mellett némi humort is fűszerezett mondanivalójába. Mint mondta, meggyőződött arról, hogy a kondorosi tehenek jól tejelnek. A művész ugyanis nyugdíjas éveiben gazdálkodással is foglalkozott, és a gazdaságában egy Kondorosról származó tehén is volt.