Több ok is ösztönzött az akció elindítására – mondta el kérdésünkre Kovácsné Kozma Diána. – Olvastam egy ismerősöm, Gudovics Anita felhívását, amely arról szólt, hogy plüssfigurákat gyűjtenek, hogy azokból mindig adhassanak a kis betegeknek. Velünk is megtörtént, hogy a lányomat néhány évvel ezelőtt be kellett vinnünk a szakrendelésre, és nagyon jól esett, hogy ő is választhatott magának plüsst. Már akkor is foglalkoztatott, miként tudják megoldani, hogy megajándékozzák a gyerekeket, ahogy az is felmerült bennem, hogyan tudnék segíteni. Amikor megláttam Anita Facebook-posztját, úgy éreztem, eljött az idő, hogy lépjek, az élet megadta a lehetőséget, hogy ilyen módon is megköszönjem mindazt, amit a szakrendelésen tesznek.

Kovácsné Kozma Diána kezdeményezésére nagyon sokat mozdultak meg, rengeteg plüss gyűlt össze

Forrás: Beküldött fotó

Plüssök segítik a gyerekeket

Dia több fórumon indította el a gyűjtési akciót. Egyrészt kozmetikusként, vendégei körében is népszerűsítette a kezdeményezést, akik nagyon nyitottak voltak az ötletre. Békésről és más településekről is csatlakoztak a gyűjtéshez. Emellett Facebookon is közzétette a felhívást, ami szintén sokakat mozgatott.

A kozmetikus mester a kajak-kenu sportágban edzősködik Gyomaendrődön, a KSI, a Központi Sportiskola keretében. Ott is bemutatta az akciót, és mind a helyi, mind a más településekről, Hunyáról, Mezőberényből és Köröstarcsáról a tréningekre járó gyerekek és fiatalok nagyon empatikusak voltak, sokan segítették a gyűjtést. A KSI központja Budapesten működik, ott is megmozdultak a jó ügy érdekében. Dia egy kosarat is kihelyezett Békésen, hogy mindig legyen lehetőség a plüssök leadására.

A fogadtatás minden várakozást felülmúlt

A fogadtatás pedig minden előzetes várakozást felülmúlt, tizenhárom zsák, sok száz játék gyűlt össze.

– Nagyon meglepett, de jól is esett, hogy mennyien megmozdultak. Igényes plüssök, illetve kabalaállatok érkeztek, volt olyan is, aki új játékot hozott el. Szerintem legalább ezer plüss gyűlt össze, amit a napokban át is adtunk a szakrendelésnek. Az egyesület kisbuszával vittem be a játékokat – árulta el Kovácsné Kozma Diána.