A 12 éve működő csabai pálinkaklub a Csabagyöngye Kulturális Központtal karöltve 11 éve rendez pálinka-, párlat- és borversenyt, ám az idei túl lép az országhatárokon, hiszen első ízben mérettetik meg magukat a határon túliak is – ismertette Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán. Mint írta, három tény is indokolta, hogy az eseményt nemzetközivé tegyék, 2024-ben több kerek évfordulót is lehet ünnepelni.

Fabulya Attilával és Forczek Győzővel egyeztetett Herczeg Tamás a pálinka-, párlat- és borversenyről. Fotó: Herczeg Tamás Facebook-oldala

Egyrészt idén 190 éve született Stark Adolf, a Csabagyöngye szőlő nemesítője.

Másrészt ebben az évben volt a 120. évfordulója annak, hogy a Csabagyöngye szőlő önálló fajtaként ismertté vált.

Harmadrészt ehhez a fajtához kapcsolódik a 140 éve született Kocsis Pál munkássága, aki a Csabagyöngye és a Pozsonyi fehér keresztezésével alkotta meg az Irsai Olivér fajtát.

A szőlő is népszerű lesz a pálinka- és párlatversenyen

A Csabagyöngye a legkorábban érő szőlőfajta, amelyből bor is készül, az Irsai Olivér pedig a borkészítés mellett a párlatok, pálinkák egyre kedveltebb alapanyaga. Ezek alapján nem lesz meglepetés, ha a Csabagyöngye Kulturális Központ és a csabai pálinkaklub által meghirdetett nemzetközi megmérettetésre több szőlőpálinka, szőlőpárlat is érkezik. A versenyre – amellyel kapcsolatban a minap Forczek Győző igazgatóhelyettessel és Fabulya Attila szakmai vezetővel beszélgetett – hétfőig, november 18-ig lehet nevezni.