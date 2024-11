Csendes beszélgetés, alapanyagok egymás közötti megosztása, az asztalokon cérna, gyöngy, olló, színes, csillogó kiegészítők, amiket azután a gyúrt és kinyújtott, formázható karácsonyi díszekre illesztettek az asszonyok.

Őszirózsa klubtagok adventi díszeket készítettek. A szerző felvétele

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub több mint 30 taggal működik, a település lelkes, civil közössége. Aktívan kiveszik a részüket a települési ünnepkörök idején a díszítésből. Idén is erre vállalkoztak.

Ottjártunkkor megtudtuk, feldíszítenek majd a művelődési házban egy karácsonyfát. Vezetőjük, Gál Ilona mesélt hírportálunknak.

– A művelődési házban is lesz dekoráció, mert készülünk minden adventi hévégén műsorral és megvendégeléssel is. Felkerülnek azok a kis horgolt csillagok a település karácsonyfájára, amit az asszonyok készítettek korábban, éppen annyit, ahány lakosa van Kunágotának. De ennél is több feladatra vállalkozunk 2024 adventi időszakában – tette hozzá a klub vezetője.