Békésben is útra keltek ezekben a napokban a családok: gyertyák, mécsesek fénye világítja be sírkerteinket. Kollégáink békéscsabai és gyomaendrődi temetőkben örökítették meg az emlékezést.

Tótkomlós irányából a Kardoskútra érkezőknek a temető mellett álló evangélikus templom mostantól alkonyat után is teljes szépségében megmutatja magát. Megvilágítják.

Ijesztő jelmezekkel és élethű bábukkal fogadták Gyomaendrődön a halloween szerelmeseit. Megtelt a Sirató, horrorfilmekből is ismert karakterekkel és azok ikonikus pillanataival halloween alkalmából.

A biztonságos és modern egészségügyi ellátást szolgáló onkológiai és sugárterápiás eszközöket adtak át csütörtökön a Békés Vármegyei Központi Kórház Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrumában, Gyulán. A több mint 1,8 milliárd forintból beszerzett lineáris gyorsító, a CT szimulátor, a C-íves röntgen és a kiegészítő berendezések jelentősen javítják a daganatos betegségben szenvedők kezelésének minőségét, és növelik az eredményes gyógyítás lehetőségét.

Kürtőskalács illata töltötte be csütörtökön a Lencsési Közösségi Ház Kreatív műhelyét. A Krémiusz cukrászklub tagjai a Kreatív hetek programsorozat keretén belül hagyományos és gluténmentes tésztából is elkészítették a sokak által kedvelt finomságot. A házi kürtőskalács amellett, hogy ugyanolyan finom, mint a vásári, pénztárcabarát is.