A Bátonyi Gábor Emlékversennyel és 1.FCI&FMBB Válogató versennyel kapcsolatban Grezsa Attila szakmai vezető elmondta, rekordszámú nevezés született a kétnapos megmérettetésre, az őrző-védő fajtakutyák versenyére.

Az őrző-védő fajtakutyák több feladatot teljesítettek a versenyen. Fotó: Zsigmond László

Őrző-védő fajtakutyák: az ország minden tájáról érkeztek

– Egyre nagyobb számban tűnnek fel az ifjabb nemzedék tagjai, ugyanakkor a rutinosabbak is eljöttek, ennek is köszönhető a nagyszámú nevező, összesen 38 kutya állt rajthoz – fogalmazott Grezsa Attila. A szakmai vezető kifejtette, az ország minden tájáról érkeztek versenyzők, így a teljesség igénye nélkül Sopronból, Budapestről, Pécsről, Miskolcról és Devecserről is eljöttek gazda-kutya párosok Békéscsabára. A házigazda Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesületet hat versenyző képviselő a rangos eseményen.

Három ágazatban versenyeznek

A versengés három ágazatból áll össze, a nyomkövetést, az engedelmes, vagyis a fegyelmező gyakorlatokat, illetve az őrzést-védést külön-külön bírák értékelik. Minden ágazatban 100-100 pontot lehet szerezni, összesen 300-at, aminek megítéléséről külön szabályzat szól. A döntnökök figyelnek arra, hogy mennyire pontos, precíz és jókedvű egy-egy gyakorlat.

A világ élvonalába tartoznak

Pénteken egyébként hivatalos tréninget tartottak, míg szombat és vasárnap maga a verseny következett, illetve következik.

– Ha ilyen ütemben emelkedik a résztvevők száma, akkor jövőre lehet, hogy háromnapos is lehet a megmérettetés – tette hozzá a szakmai vezető, aki szólt arról is, hogy a magyar mezőny a világ élvonalába tartozik, kiváló erőt képvisel, egyéniben a TOP 10-ben, a TOP 20-ban vannak a versenyzők, csapatban pedig az első háromban, illetve a dobogó közelében. Ennek megfelelően Békéscsabán is nagyon színvonalas és erős verseny alakult ki, aminek a rangját emeli, hogy bíróként vesz részt a megmérettetésen a világszinten is elismert Wolfgang Haffner.