Orosházi foltos nap, ami évente összehozza az asszonyokat - galériával

Nem telik el úgy év, hogy az orosháziak hívó szavára ne érkeznének százával a Petőfi művelődési központba foltvarrók a térségből, a Tiszántúl számos településéről, talán még messzebbről is. Az orosházi foltvarrók híre, kiváló kapcsolataik és ez a nagyszabású találkozó, az orosházi foltos nap, népszerű hagyomány. Szombaton is sokakat Orosházára vonzott – még a határon túlról is.

Fotó: Csete Ilona

Nagyon látványos kiállítással vette kezdetét a szombati találkozó. Az orosházi foltos nap házigazdái nevében Végváriné Rehák Gizella fogadta az érkezőket, majd a az Orosházi Foltvarró Egyesület az Orosházi Díszítőművészeti Kör tagjaival, a vendégekkel megnyitották az eltelt egy évben készült munkáikból a színpompás kiállítást. Az orosházi foltos nap látnivalói. A szerző felvétele Volt sok rácsodálkozás, szakmai diskurzus, alapos szemrevételezés az örömteli találkozások mellett. Az idei találkozón a házigazda elmondta köszöntőjében: öröm, hogy mindenki nagy várakozással éli meg minden évben a találkozás lehetőségét. Az orosházi foltvarró csoport nagyon készült most is. És a 60 éves díszítőművészeti kört is külön köszöntötte, akik zsűrizett munkáikkal érkeztek és felkínálták a tudásukat, hogy a hímzés világába bevezessenek másokat. A foltvarrók kreativitása fantasztikus, ezt bemutatják Orosházán. A szerző felvétele Az idei orosházi foltos nap nemzetközi lett Az idei találkozó már nemzetközi volt. Zentáról, Magyarkanizsáról is érkeztek Orosházára. Nagy család a foltos társadalom. Alkalom barátságok szövődésére, tapasztalatszerzésre, társas együttlétre. Közös munkáikra, hazai és nemzetközi pályázatokra készült munkáikra is felhívta a figyelmet Végváriné Rehák Gizella, majd motivációs gondolatokkal zárta gondolatait: bízz a saját ízlésedben; te vagy az alkotó, ne szegjék kedved a haladók munkái, voltak ők is kezdők; örülj a színeknek, a mintáknak, a foltvarró barátságoknak! Élvezd a sikeres munka örömét! A foltvarrók most is sokat tanultak egymástól. A szerző felvétele Mikli Hanna közművelődési munkatárs nyitotta meg a kiállítást, emlékeztetve a jelenlévőket arra, hogy sok éve közkedvelt ez a foltos rendezvény a városban, az idén is megmutatják az érdeklődő nagyközönségnek különleges, szemet gyönyörködtető alkotásaikat az asszonyok. – Évek óta láthatom azt a lendületet, kitartást és tenni akarást, ahogyan egymás felé fordulnak, odafigyelnek egymásra, értékelik, megbecsülik a tagok munkáját. A mai nap sem szólhat másról, mint a kreativitásról, a közösségeik szerepéről, melyhez a Petőfi művelődési központ is örömmel nyújtja az intézményi kereteket – tette hozzá. A találkozón nagyon sok fotó készült, hírportálunk is megörökített néhány foltos pillanatot.

Orosházi foltos nap, ami évente összehozza az asszonyokat Fotók: Csete Ilona

