Idén ötödik alkalommal dőlt meg a hivatalos pontyrekord a békéscsabai Fás-tavon. A Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) közzétette Uhrin Mihály beszámolóját az óriás ponty fogásával kapcsolatban.

Uhrin Mihály rekordot jelentő óriás pontyot fogott. Fotó: KHESZ

Óriás ponty érkezett este 10 körül

– Előre tervezett horgászatom helyszínéül a Fás-tavat vettem célba. Október 25-én az esti órákban érkeztem a vízpartra a Csaba-tó felőli oldalra. Körülbelül a tó felénél ültem le – idézte vissza a történéseket a KHESZ Facebook-oldalán. – A botok bevetését követően két óra elteltével, valamivel 22 óra előtt lassú húzós kapás jelentkezett a jobb oldali boton, amely 80 méter körüli távon volt. A kontakt felvétele után érezhető volt, hogy jó hallal van dolgom. Körülbelül 20 perces fárasztás után merítőbe került a hal.

Bojli volt a csali

Mint kiemelte, a mérlegelésnél kiderült, hogy tórekord gyanús.

– Mézes Zsolt hivatásos halőr értesítését követően a hal, úszó mérlegelőben le volt tárolva. A halőr kiérkezését követően a mérleg 21,02 kilót mutatott mely egyéni rekordom, illetve hivatalos tórekord is. Fényképezést követően a hal visszanyerte a szabadságát – folytatta az elbeszélést. – A rekordhal kapása előtt 10 perccel a bal oldali botomra egy 6,80 kilós ponty is jött, ahogy visszaengedtem, már húzta is a fent említett hal a jobb oldali botot. Hatalmas öröm, hogy végre tiszteletét tette nálam a tó egyik gyöngyszeme. A csali bojli volt. Köszönöm a halőr gyors kiérkezését, és köszönöm Fás-tó!