Mivel foglalkoznak a polgármesteri hivatal osztályai?

A nyílt napon bemutatkoztak a polgármesteri hivatal osztályvezetői is, ismertették, hogy az osztályok milyen területekkel foglalkoznak, és hogy azok miként kapcsolódnak a fiatalokhoz. A jogi, igazgatási és humánpolitikai osztály vezetője, dr. Komán-Bíró Ágnes arról beszélt, hogy a polgármesteri hivatal berkein belül a 15 és 25 év közötti fiataloknak van lehetőségük nyári diákmunkára, amellyel kapcsolatban legkorábban májusban érdemes érdeklődni, illetve a szükséges szakmai gyakorlat eltöltésére is van mód. A közigazgatási osztály vezetője, dr. Urbán-Zsilák Klára hangsúlyozta: mindenki alkalmaz jogot, például az is, aki kerékpározik vagy autót vezet, aki egy fát szeretne kivágni az utcán a háza előtt. A közterület-felügyelet kapcsán megjegyezte: december 31. és január 1. kivételével nem lehet közterületen szeszes italt fogyasztani. A város közterületeit 78 térfigyelő kamera pásztázza.