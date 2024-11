Nem kell utazniuk a hölgyeknek

A gép hétfőn megérkezett a békési intézménybe, és ott már be is állították, és be is tanították az orvosokat a használatára.

– Így sem a nőgyógyászati rákszűrések, sem a gondozás és utánkövetés, sem a terhesgondozás teljes folyamata alatt a hölgyeket nem kell Gyulára, Békéscsaba vagy más intézményekbe beutalni, helyben, TB-finanszírozásban tudjuk az ellátást biztosítani. Teljes körű diagnosztikát tudunk biztosítani, a közösségi összefogásnak köszönhetően megvalósult beruházással hosszú távon biztosítjuk az ellátást – hangsúlyozta.