az M44-es autóút építéséhez kapcsolódóan lezárták a 74-es km-nél a Kecskemét-észak csomópont lehajtóágát a főváros felé vezető oldalon. Az ellenkező, Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat zárták le.

lezárták a 74-es km-nél a Kecskemét-észak csomópont lehajtóágát a főváros felé vezető oldalon. Az ellenkező, Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat zárták le. Az M44-es autóúton az 52-es km után hídjavítás miatt a Kecskemét felé vezető oldalon a külső sávot elkerítették a járművek elől.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Borult, párás, ködös időre számíthatunk. Délután ÉNy felől újabb esőfelhők érkeznek. Estig a DNy-i, estétől az ÉNy-i szél erősödhet meg.

Ügyeletes patikák Békésben

november 28., csütörtök: Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár, (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Szent István Patika (Szabó Dezső u. 3., 68/412-752), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616).

A teljes Békés vármegyei listát ITT találja meg.

A dubai csoki meghódítja Békés vármegyét is

Békés vármegyében is elindult hódító útjára a világ legfényűzőbb édességének is nevezett dubai csoki. Múlt héten már a hazánk egyik legnépszerűbb cukrászdájának számító, gyulai Kézműves cukrászda is elkezdte a készítését. A dubai csoki nem csak csoki formájában kedvelt és keresett.