A Munkácsy: a sikersztori című, Almásy-kastélyban látható kiállításunkhoz a műtárgyak jelentős részét a Szépművészeti Múzeum biztosítja – mondta el szerkesztőségünknek Liska András. A gyulai Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője kiemelte, mikor a fővárosi intézmény elkezdte tervezni saját nagy ívű, az egész életművet bemutató Munkácsy-kiállítását jelezte, hogy az egyik Munkácsy-festményre, a Vihar a pusztán című alkotásra szükségük lesz a budapesti tárlaton. Tulajdonképpen annak a helyébe érkezett a két festmény szerdán Gyulára.

A Munkácsy-festmények még különlegesebbé teszik a kiállítást. Fotó: Bencsik Ádám

Munkácsy-festmények: két különleges alkotás érkezett

A Colpachi iskola Munkácsy egy nagyon ismert alkotásának korai vázlata. A Tanító portréjának alakja pedig szerepel a Colpachi iskola című alkotáson. Mindkét műalkotás a gyulai kiállítás végéig megtekinthető lesz az Almásy-kastélyban, az említett Munkácsy: a sikersztori című tárlaton.

A világhírhez vezető út fontos állomásai

A Colpachi iskola az alkotó kritikai realista műveihez tartozik, ami azért nagyon fontos, mert ezeknek a munkáknak lényeges részük volt Munkácsy világhírnévhez vezető útján. A luxemburgi birtok, illetve üdülőhely fontos szerepet töltött be a művész életében. A birtokhoz a felesége révén jutottak, ott az alkotó a világtól elvonultan tudott alkotni. Szeretett ott lenni, több életképet is készített akár vázlat formájában is. A személyiségek, alakok gyakran megjelennek a későbbi festményein is. A két Budapestről érkezett olajkép csütörtöktől már megtekinthető az Almásy-kastélyban.

A Colpachi iskola biztosítási értéke 50 millió forint, míg a Tanító biztosítási értéke 70 millió forint.