A mézeskalács a Vörösmarty téri karácsonyi vásár egyik húzóterméke, sokan megcsodálják Kádár Manni remekműveit, amiket férje, Ferkó árul.

A Manni-féle mézeskalács kedvelt a budapesti, Vörösmarty téri karácsonyi vásárban is, férje, Ferkó árulja Fotó: Kádár Ferkó/Facebook

A kolbászkirály nem érkezik üres kézzel Kádár Ferkóhoz

– Szerencsére nemcsak nézegetik, hanem megkóstolják, aztán veszik is, magyarok és külföldiek egyaránt – hangsúlyozta Kádár Ferkó. – Előrukkoltunk idén új, karácsonyi mintákkal, formákkal, ami viszont nem változott, az a mézeskalácsok íze. Persze, nemcsak mézeskalácson élek itt, Budapesten, hanem csabai kolbász is érkezik, például Juhász György békéscsabai kolbászkirály és Lugosi Gyula, a Csabai Kolbászklub oszlopos tagja révén. Van olyan barátom, aki körömpörköltet hoz, de kaptam már töltött káposztát is, tehát nem eszem el a hasznot.

A mézeskalács a karácsonyi ünnepkör egyik közkedvelt süteménye

Manni – aki Magyar Kézműves Remek-díjas mézeskalács-készítő mester – elmondta, a karácsonyi ünnepkörnél az egyik legfőbb, legfinomabb sütemény a mézeskalács, de például lakodalmakba is sokak kérik, a párok ezt adják szeretteiknek.

– Pedagógus diplomám megszerzése után kerültem kapcsolatba a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel. Soraikban tanultam meg többféle kismesterség alapjait, majd alaposabban a szövést, később a mézeskalács-készítést. Ez utóbbit Lázár Julitól. Azóta folyamatosan gyakorlom és fejlesztem technikai tudásomat – hangsúlyozta Manni. – Férjemmel családi vállalkozást építettünk erre a tudásra, ő azóta szintén mézeskalács-készítő.

Manni szenteste mindig töltött káposztával és halászlével várja

Manni kiemelte, munkáikkal számos vásáron, kiállításon jelennek meg. Kitért arra, nagy szeretettel és örömmel osztja meg tudását bemutatók, játszóházak vezetése alkalmával, valamint gyermekek, felnőttek oktatása során is.

Ferkó elmondta, szenteste érkezik majd haza Békéscsabára, és akkor együtt lesz a család. Manni ilyenkor mindig töltött káposztával és halászlével várja, reméli, így lesz ez idén is.