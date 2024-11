Óvodákat, iskolákat, intézményeket, magánszemélyeket, támogatókat, s mindazokat várták a szervezők, akik fontosnak tartották, hogy bekapcsolódjanak a projektbe. A makkgyűjtő akció hónapokig tartott.

A makkgyűjtő akció végén több kategóriában hirdettek győztest. A szerző felvétele

Felkarolta e nemes ügyet Orosházán a Németh Imre Alapítvány. Elnöke, Mészáros Melinda hírportálunknak elmesélte, hogy korábban volt már egy kezdeményezés, ami Varga Emma nevéhez fűződött, ő kereste meg alapítványukat, hogy lehetne folytatás...

– Ő akkor a Hatvanezer Fa Egyesülettel közösen bonyolította le. Akkor is az volt a cél, minden egyes makkból magonc legyen, utána tanonc, később pedig kiültessék parkokba, iskolaudvarokba, erdőkbe. Alapítványunk szeptemberben mint befogadó, elindította a gyűjtési akciót.

A makkgyűjtő akció sikeréről Mészáros Melinda alapítványi elnök számolt be. A szerző felvétele

Makkgyűjtő akció sikertörténet lett

Sikertörténet lett. Majd 3 hónap alatt 800-900 diák 1 tonna makkot gyűjtött a város több helyszínén. Ebből tényleg lehet fákat ültetni – fogalmazott bizakodva az alapítvány elnöke.

Óvodák, iskolák, középiskolások, idősek otthona, magánszemélyek csatlakoztak, példás, széles körű összefogás alakult ki. A makkok egy részét a Hatvanezer Fa Békéscsabán Egyesület fogadta, valamint Szegeden, a Kiss Ferenc Erdészeti Technikum.

Onnan érkezett Csepregi Imre erdőmérnök, oktató, aki a díjátadón rövid előadással is készült. Elmesélte a hallgatóságnak, hogy a tölgyfáknak milyen fejlődési szakaszaik vannak, mekkora probléma a csapadékhiány, az erdősítés mennyire fontos és ehhez mekkora segítség ez a gyűjtőakció s mi lesz a sorsuk a makkoknak.

Makkgyűjtési akció segíti a közösségi erdőtelepítéseket is

– Évek óta kapcsolatban vagyok az orosháziakkal. Iskolánk is kapott makkot az itteni gyűjtésből. Nálunk van csemetekert, ahol 2 hete 3 mázsa makkot elültettünk, a napokban ezt a most kapott mennyiséget is elültetjük. Hosszú távon az a cél, útfásításhoz, városfásításhoz, közösségi erdőtelepítéshez csemetéket biztosítsunk.

A gyerekek nagyon várták a díjkiosztót, ahol az is elhangzott, hogy gondolni se merték, hogy ennyi embert sikerül kicsábítaniuk a szabadba és ilyen eredményt érnek el a gyűjtéssel. Bölcsisektől a nyugdíjasokig minden korosztály megmozdult a jó ügyért. E projekt zárásaként minden kategóriában 1 győztest jutalmaztak (az egy főre legtöbbet gyűjtőt), majd megvendégelték az akcióban részt vevőket.