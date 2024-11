Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője a téli üzemmóddal kapcsolatos kérdésünkre kifejtette, természetesen olyan beszállítói szerződésekkel rendelkeznek, hogy a téli hónapokban, ha szükséges, akkor ezeket a készleteket után tudják tölteni, pótolni.

A Magyar Közút téli üzemmódra váltott november 10-én. Fotó: Beol.hu

A Magyar Közút téli üzemmódra kapcsolt

– A téli üzemkezdetre a vármegyében szinte minden tervezett, hófátfúvásban potenciálisan érintett területre helyeztünk ki hófogó rácsokat. A téli üzemből eddig eltelt több mint egy hétben is végeztünk éjszakai vagy megelőző síkosságmentesítési munkákat, mely során összesen 38 tonna sót juttattunk ki az általunk kezelt szakaszokra – tette hozzá.

Pénteken érkezhet az első hó, de sok a bizonytalanság

Mint kiemelte, várhatóan pénteken megérkezik a 2024-2025-ös téli időszak első havazása, de ezzel kapcsolatosan még nagyon bizonytalanok az előrejelzések.

– Ugyanakkor nemcsak a havazásra, hanem sok más téli időjárási körülményre is figyelnie kell már a közlekedőknek, reggelenként gyakran tapasztalhatunk ködösebb szakaszokat – folytatta a gondolatot. – Itt nem lehet eléggé kihangsúlyozni, mennyire fontos, hogy ne csak menetfényt használjunk kül- vagy belterületen, hanem a fényszórókat is kapcsoljuk fel. Számítsunk arra is, hogy a ködös idő miatt nyálkásabb, nedvesebb lehet az útfelület, ami miatt más lesz a járművünk tapadása.

Hol várható pénteken hazánkban nagyobb havazás?

Az előrejelzések alapján a Szombathely-Debrecen vonaltól északra lévő területeken várható számottevő havazás. Az előzetes radarképek szerint éjféltől a nyugati vármegyékbe érkezik meg elsőként a havazás és utána szinte villámgyorsan át is vonul az országon, kora délutánra már minden területen elállhat a havazás. A legtöbb friss, nagyobb vízmennyiségű hó Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegye északi területein várható.

Felkészültek a téli időjárás kihívásaira a közutasok. Fotó: Beol.hu

Még nem késő téli gumira váltani

A kommunikációs osztályvezető hozzátette, ha eddig még nem tették meg, akkor még nem késő az autósoknak a nyári gumijaikat télire cserélni, hiszen ezzel nemcsak a maguk, hanem a többi közlekedő biztonságát is szavatolják. – Télen minden alkalommal felhívjuk arra is a figyelmet, hogy akármilyen rövid távon is használnák az autósok az országos közutakat, még indulás előtt tájékozódjanak a www.utinform.hu szolgálatunknál – emelte ki.

Egyébként a téli időszakkal kapcsolatosan számos hasznos tanács megtalálható ezen a linken.