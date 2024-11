Márton-napi lúd Závogyán módra 1 órája

Fiát is meglepte libasültjével az államtitkár Kondoroson, megadta a receptet

Aki Márton-napján libát nem eszik, egész éven át éhezik – tartja a mondás. Már csak ezért is nekifogott volna Závogyán Magdolna kondorosi konyhájukban vasárnap a libasült elkészítésének. A hagyományőrzés is szerepet játszott, de más is vezette az államtitkárt. Megadta étele receptjét is.

Závogyán Magdolna családjában a Márton-nap kiemelt családi rendezvény, melynek főétele hagyomány szerint a Márton-napi libasült. Mivel fiát Mártonnak hívják, Marcinak is kedveskedett a libasülttel, amit igencsak feltuningolt, hogy maradjon hétfőre, Márton-napra is, ennek időpontja ugyanis november 11. Elkészült a libasült Závogyán módra Fotó: Závogyán Magdolna/Facebook Az államtitkár úgy készíti a rozmaringos libasültet, ahogy édesanyjától tanulta. Nővére, Judit által készített szilvalekvárt is adott adok hozzá, a birsbefőttet pedig maga tette el. Íme, a recept! Rozmaringos libasült fóliás diós almával, lilakáposztás szilvalekvárral és birsbefőttel Závogyán módra 1 db egész liba

6 szál friss rozmaring

10 db alma

2 db citrom

1 db lilakáposzta

2 fej egész vöröshagyma

2 fej egész fokhagyma

2 db birsalma

20 dkg dióbél

8 evőkanál akácméz

1 kg sütőtök

50 dkg cékla

20 dkg szilvalekvár

80 dkg birsbefőtt

só

morzsolt majoranna

1 kávéskanál egész fűszerkömény

őrölt feketebors

2 evőkanál kristálycukor

2 dl cserszegi fűszeres fehérbor

10 dkg ecetes torma

10 dkg friss gyömbér

10 dkg zsír Elkészítése A libát megtisztítom, sóval, majorannával, őrölt feketeborssal alaposan bedörzsölöm, kívül-belül. Négy órán keresztül hűtőben pihentetem. A hűtőből kivéve hasüregébe friss rozmaringot, héjas vöröshagymát, egész fokhagymát és birsalmát helyezek. Bőrét hideg zsírral lekenem, majd kizsírozott tepsibe rakom. Kevés vizet és fehérbort öntök alá. Alufóliával letakarom, 170 fokos, előmelegített sütőben 2 órán keresztül sütöm. Míg készül a sütőben a liba, hozzálátok a köretek elkészítéséhez. Nyolc alma felső részét levágom, az almákat kimagvalom, kevés citromlével megöntözöm. Dióbelet, mézet és ecetes tormát helyezek az almák belsejébe. Ezután visszateszem a levágott felső részeket és alufóliába csomagolom. A sütőtököt és a céklát megtisztítom, ezután összedarabolom. Friss, szeletelt gyömbérrel összekeverem. Az almákkal együtt tepsibe helyezem, majd a sütőbe teszem, ahol a liba már javában készül. Az államtitkár Marci fiát is meglepte az étellel Fotó: Závogyán Magdolna/Facebook A különleges lilakáposzta elkészítését is édesanyjától tanulta A lilakáposztát felszeletelem, besózom, majd állni hagyom. Egy lábasban cukrot karamelizálok fűszerköménnyel. Két megpucolt almát lereszelek, amit a cukorkaramellhez adok hozzá. A felszeletelt lilakáposztát kicsavarom, majd összeöntöm az almás karamellel. Kevés fehérbort öntök alá, ahogyan édesanyám is készítette. Néha megkeverem, készre párolom fedő alatt. Mielőtt elkészül, a testvérem, Judit által készített szilvalekvárból két kanállal adok hozzá. Két óra elteltével az alufóliát leveszem a libáról, majd 180 fokon, locsolgatva, pirosra, készre sütöm. Mikor a liba elkészült, javaslom, hogy 15 percet hagyjuk pihenni. Míg pihen, nyugodt szívvel kóstoljuk meg az újbort.

Závogyán Magdolna családjában már hagyománnyá vált, hogy a Márton-napi libasült mellé az államtitkár az általa eltett birsbefőttet tálalja.

