A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján megjelent, miszerint a legfrissebb mérések szerint veszélyes a levegő minősége Békéscsabán. Békéscsaba mellett több városban veszélyes a levegő minősége, ugyancsak több településen pedig egészségtelen vagy kifogásolt a szálló por miatt.

Veszélyes a levegő minősége Békéscsabán a szálló por miatt. Illusztráció: Shutterstock

A levegő minősége érdekében ezt kérte Szarvas Péter polgármester

A levegő minőségének megőrzése érdekében arra hívta a figyelmet Szarvas Péter polgármester, hogy csak fűtésre alkalmas anyaggal, fával vagy szénnel gyújtsanak be a békéscsabaiak. Kiemelte, hogy például avart sem a kályhában, sem az udvaron nem lehet égetni. Hozzátette, hogy aki ilyet észlel, az a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékes, tűzvédelmi, iparbiztonsági és vízügyi hatósági főosztályán tehet bejelentést, a szabálytalankodók pedig bírságot is kaphatnak.

Adnak tűzifát, csak ne gyújtsanak be szeméttel

A békéscsabai városvezető elmondta, hogy az önkormányzat szociális rendeletének megfelelően biztosítanak tűzifát a rászoruló családok számára a mostani fűtési szezonban is. Egy család alkalmanként 5 mázsa tűzifát igényelhet, és mivel erre háromszor is lehetőség van, egy háztartás akár 15 mázsát is kaphat. Eddig 54 család kért tűzifát, amelyet immár ki is szállítottak, az igénylések száma egyébként ennek többszöröse szokott lenni.

Konyhakész állapotban viszik ki a családoknak

Pontosan ezért az önkormányzat komoly mennyiségben halmozott fel tűzifát – folytatta Szarvas Péter polgármester. Jelezte, hogy a közterületen kivágott fák szintén tűzifaként hasznosulnak. A fák bekerülnek egy telephelyre, ahol a közfoglalkoztatottak felvágják, felhasogatják azokat, majd konyhakész, tüzelésre alkalmas állapotban ki is szállítják az érintett családoknak.