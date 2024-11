Adnak tűzifát, csak ne gyújtsanak be szeméttel!

A rossz levegőre Szarvas Péter polgármester is felhívta a figyelmet pénteki sajtótájékoztatóján. Azt kérte, hogy csak fűtésre alkalmas anyaggal, fával vagy szénnel gyújtsanak be a békéscsabaiak. A békéscsabai városvezető elmondta, hogy az önkormányzat szociális rendeletének megfelelően jár tűzifa a rászoruló családok számára a mostani fűtési szezonban is. Egy család alkalmanként 5 mázsa tűzifát igényelhet, és mivel erre háromszor is lehetőség van, egy háztartás akár 15 mázsát is kaphat. Eddig 54 család kért tűzifát, amelyet immár ki is szállítottak, az igénylések száma egyébként ennek többszöröse szokott lenni.