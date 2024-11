Számos támogatást nyújt az önkormányzat a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok számára az önkormányzat – írták a békéscsabai városi közgyűlés elé került előterjesztésben. Annak érdekében, hogy az ellátás körülményei is rendezettek legyenek, a város nemrég felújította az önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelőket Jaminában, Gerlán és a Kazinczy utcában – és most ezt tennék a Lencsési lakótelepen is.

Felújítanák a Lencsési út 13. szám alatti orvosi rendelő épületét, ez is szóba került a békéscsabai városi közgyűlés ülésén

Forrás: Google Maps

Jamina, Gerla és a Kazinczy után jöhet a Lencsési lakótelep

A TOP Plusz keretében ugyanis lehetőség nyílik a Lencsési út 13. szám alatti orvosi rendelő korszerűsítésére. Varga Tamás alpolgármester, önkormányzati képviselő jelezte, hogy valóban 21. századi körülményeket teremtettek Jaminában, Gerlán, a Kazinczy utcában, és fontos, hogy a Lencsési lakótelepen is megtegyék ezt, 20 ezer békéscsabai életminőségén javítva. Az orvosi rendelő felújítása lehet a városrész legjelentősebb fejlesztése a következő években.

Nincs minden rész az önkormányzat tulajdonában

Az orvosi rendelő lényegében társasház, összesen tíz albetétből áll:

kettő városi kézben;

öt 100 százalékig idegen tulajdonban;

három pedig a várossal osztatlan közös tulajdonban

van ezekből.

Megveszik az idegen kézben lévő részeket

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy megvennék az összes, idegen tulajdonban lévő albetétet. Összesen nyolc rendelőről vagy ahhoz tartozó egyéb helyiségről, például váróról, előtérről van szó, amelyek mérete rendkívül változó, 28-tól 88 négyzetméterig terjed. Az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján ezek értéke ugyancsak széles skálán mozog – 1,5-től közel 12 millió forintig –, összesen pedig bruttó 53 millió forintra rúg.

A békéscsabai városi közgyűlés ülésén úgy döntöttek, hogy a szakértő által megállapított áron megveszik az adott részeket. Ha valamelyik tulajdonos nem bólint rá a vételi ajánlatra, akkor a tulajdonjog megszerzése érdekében hatósági eljárást, kisajátítást indítanak a kormányhivatalnál.