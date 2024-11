Hangai József mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa érdeklődésünkre közölte, a csütörtök reggeli, a békéscsabai Lencsési úton történt baleset helyszínére egy esetkocsit és egy mentőgépkocsit riasztott mentésirányításuk.

Egy mentőautó érkezett a Lencsési útra

Csabai baleset: két gyermeket szállítottak megfigyelésre kórházba

Lakossági jelzést kaptunk, hogy csütörtökön reggel fél 8 után két személyautó ment egymásba Békéscsabán, a Lencsési úton.

Ki látta? Szerdán éjszaka elütöttek egy sötét ruhában gyalogló férfit

Úgy értesültünk, hogy szerdán éjszaka elütöttek Békéscsabán egy gyalogos férfit. Arról is beszámoltak, hogy a férfit kórházba vitték a mentők.

Egyre több szállodai megrendelést kap a gyomaendrődi varroda

Jelentős fejlesztésen ment át a gyomaendrődi varroda, a Frigyláda Kft. A fejlesztés révén tovább tudta növelni hatékonyságát a lakástextil gyártásával foglalkozó cég. Változtattak a piaci fókuszukon: már nem az áruházláncokat szolgálják ki, a szállodaiparra helyezték át a hangsúlyt.

A télre, az első havazásra is felkészült a Magyar Közút Békésben

A Magyar Közút Békés vármegyében is november 10-én állt át téli üzemmódra, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban látják el a szükséges téli feladatokat. A sótárolóikat feltöltötték, így a Magyar Közút négy békési mérnökségén összesen több mint 4200 tonna sót táraztak be, ami egy átlagos télre elegendő mennyiség. Az is kiderült, kell-e nagyobb hótól tartani pénteken Békésben.

Bemutatták, milyen lesz a gyerekparadicsom az Árpád fürdőben

Csaknem 1 milliárd forintos turisztikai beruházás indul hamarosan az Árpád fürdőben, a Munkácsy Negyedben és a CsabaParkban – jelentették be csütörtökön a békéscsabai strandon tartott rendezvényen.