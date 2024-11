Az MBH Jelzálogbank idén is elkészítette az ország 175 járásának élhetőségi rangsorát – Budapestet egy járásként kezelve –, hogy így adhasson képet arról, milyen vonzó lehet az adott terület a lakosság számára, ami jelentős hatással bírhat a lakáspiaci keresletre. A szakértők most is az oktatási, egészségügyi, kulturális, munkaerőpiaci és bűnözési jellemzőket, a vásárlási lehetőségeket, valamint a lakóingatlanok megfizethetőségét vették alapul, amikor meghatározták, hogy hol a legjobb élni.

Az MBH Jelzálogbank kutatásában megmondták, hogy mely járásokban a legjobb élni Magyarországon, és térképre rakták az élhetőségi pontszámokat. A maximum 100 pont volt.

A rangsort az elmúlt években hasonlóan Budapest vezeti – szinte minden területen maximális pontszámot kapott, viszont a megfizethetőségben és a bűnözési számokban gyengén teljesített –, a Debreceni, a Pannonhalmi, a Budakeszi és a Pilisvörösvári járást megelőzve.

Itt a top 10 járás, ahol a legjobb élni 2024-ben

Budapest Debreceni járás Pannonhalmi járás Budakeszi járás Pilisvörösvári járás Bácsalmási járás Dunakeszi járás Veszprémi járás Kisbéri járás Érdi járás

A Békés vármegyei járások közül ezúttal is a Gyulai járás lett a legjobb, országosan a 21. helyen végzett. A négy részre osztott mezőny második részében végzett a Békéscsabai, a Mezőkovácsházi, az Orosházi és a Szarvasi járás, a harmadikban jött a Gyomaendrődi járás, míg a mezőny végére, negyedik részébe került a Békési, a Sarkadi és a Szeghalmi járás.

Számítottak az óvodák és a középiskolák

Az oktatási pontszámoknál figyelembe vették az óvodai férőhelyek számát az óvodáskorúak számához viszonyítva, a 8. osztályos matematikai és szövegértési kompetenciafelmérések eredményét, az adott területre jutó középiskolai osztályok számát. A Békéscsabai és a Szarvasi járás került a mezőny első részébe, a Gyulai és az Orosházi a másodikban, a Békési és a Mezőkovácsházi a harmadikban, a Gyomaendrődi, a Sarkadi és a Szeghalmi pedig a negyedikben zárt.

Térképen az MBH Jelzálogbank kutatása Forrás: mbhbank.hu

Országosan harmadik legjobb lett a Gyulai járás

Az egészségügyi mutatóknál nézték a háziorvosok és a házi gyermekorvosok számát a felnőttek és a gyermekek számához viszonyítva, a kórházi ágyak, illetve az adott területre jutó gyógyszertárak számát. Országosan a harmadik lett a Gyulai járás – főleg a kórházi ágyak miatt –, a mezőny második részében zárt a Békéscsabai és a Sarkadi járás, míg a harmadikban végzett a Békési, a Gyomaendrődi, a Mezőkovácsházi, az Orosházi, a Szarvasi és a Szeghalmi járás.