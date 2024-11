Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében címmel a közelmúltban rendezte meg 30 éves jubileumi konferenciáját a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége. Elismerték azokat a személyiségeket akik az elmúlt három évtizedben kiemelkedően hozzájárultak falusi turizmus fejlődéséhez.

Több városi tulajdonban álló épülettel, illetve iskolákat érintő kérdésekkel kapcsolatban is tárgyalt csütörtöki ülésén a békési képviselő-testület. Úgy tűnik, új helyre költözhet a Békési Járásbíróság, a grémium emellett határozott a középiskolai ösztöndíjakról is.

Gyurcsány Ferenc már önmaga karikatúrája és le kéne mondania a pártelnöki tisztségről – hangsúlyozta Leel-Őssy Gábor, a Demokratikus Koalíció (DK) egykori gyulai választókerületi elnöke az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában csütörtökön este az MTI beszámolója szerint. Leel-Őssy Gábor szerint a DK mára ,,beszektásodott”.

Két kategóriában is a TOP 3-ba került a gyulai Kempf Zozo a Creator Awards idei szavazásán – erről maga a klasszis freestyle BMX-versenyző, az Exatlon és több tévéműsor szereplője számolt be Facebook-történetében. Kempf Zozo a From social to TV, illetve Lifestyle man kategóriában van ott a legjobbak között.

A Szurikáta Alapítvány Diab Nagykövete vagyok – ezt olvastuk az orosházi Kis Gabriella neve mellett, aki szülőként, pedagógusként is elkötelezett az egészségmegőrzés és a tájékoztatás mellett. Legyen szó akár a gyermekkori cukorbetegség ügyéről is. Örömmel csatlakozott egy másik orosházi édesanyával, dr. Francziszti-Lazányi Magdával e nagyköveti tevékenységhez. Megkérdeztük őket, mi lesz a feladatuk, mikor látnak munkához és hogyan.

Nem állítható, hogy könnyű hetek előtt áll a Békéscsaba 1912 Előre NB II.-es labdarúgócsapata. A lila-fehérek a Merkantil Bank Liga hétvégi 12. fordulójában a listavezető Kisvárda vendégeként lépnek pályára, azt követően pedig a felszálló ágon lévő Vasast fogadják. Bravúrpontokra lesz szükségük tehát annak érdekében, hogy biztosan megőrizhessék a jelenlegi, éppen bennmaradást érő pozíciójukat.