A 4. számú választókerületben élő tanulókhoz majd félezer eszköz került. Erdős Norbert országgyűlési képviselő a laptop projektről pénteki sajtótájékoztatóján beszélt Orosházán.

Erdős Norbert osztotta meg a részleteket

Fotó: Nagy Krisfóf

A tanulói laptopok kiosztásával az a cél, hogy növeljék a digitális kompetenciák elsajátításának lehetőségét. Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője a Békés-Csanád térség eredményeiről számolt be a sajtótájékoztatón. A novemberi osztáskor 486 laptop talált új gazdára.

Árusné Erős Krisztina, az orosházi Táncsics gimnázium igazgatója elmondta, diákok, tanárok és maga az iskola isigényelt eszközöket. Több szakaszban érkezett hozzájuk több mint 600 laptop.

Laptop: a digitális kultúra tantárgy eszköze

– Fontos a digitalizált világban, hogy tanítványainkat olyan eszközökkel s általuk olyan ismeretekkel vértezzük fel amelyek segítik őket eligazodni, boldogulni akár a munka világában, az interneten az etikus jelenlét miatt is – mondta bevezetőjében, majd arról beszélt, mi mindenre használják a Táncsics tanulói, tanárai az új eszközöket.

– A digitális kultúra tantárgy tanításában, tanulásában, házi feladatok megoldásában, érettségire való felkészülésben, más tantárgyak esetén a projekt alapú oktatás során, a pedagógusok akár a számonkérésben is, de kompetenciaméréskor is használják. Továbbá a kollégiumi életben is helye van és hasznosul sok eszköz. A laptopok önálló tanulásra ösztönzik a diákokat a sok digitális tananyag felhasználása során.

Egyre több tanulmányi versenyt is rendeznek online formában, ehhez is segítség az eszköz. A tehetséggondozás mellett a felzárkóztatásban, a fejlesztésben is helye van az eszköznek.