A konferencia nyitányaként dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Beszédében felidézte az 1994 novemberében tartott tanácskozást, illetve ismertette az arról született újságcikket. Kifejtette, hogy a harminc évvel ezelőtti tanácskozáson Szelekovszky László tanácsos indítványozta, fogalmazzák meg javaslataikat a kunhalmok további védelme érdekében, és juttassák azt el az akkori környezetvédelmi minisztériumhoz.

A konferencián a kunhalmokkal kapcsolatos számos kérdést érintettek a résztvevők. Fotó: Lehoczky Péter

Kunhalmok: az elődök munkájára is emlékeztek

Dr. Rákóczi Attila elmondta, a csütörtöki konferencia legfőbb célja az volt, hogy megemlékezzenek az elődök tevékenységéről, úttörő munkájukról.

– A tanácskozás egyfajta számvetés is volt azon feladatok végrehajtásáról, amelyeket számunkra és a jelenkor kutatói számára meghatároztak 1994-ben, 30 évvel ezelőtt – tette hozzá.

Fokozott figyelem az egyéni tájértékekre

Utalva a Békés Megyei Nap említett cikkére kifejtette, a tanácskozás alapján megfogalmazott javaslatokat akkor elküldték az illetékes minisztériumba, és azok a formálódó 1996-os természetvédelmi törvény szövegezésében is megjelentek. Elkezdődött a hiányzó kunhalom-kataszterezés az Alföld-program keretein belül. Emellett Körös-Maros Nemzeti Park megalakításának egyes lépéseiben is szerepet játszott a konferencia. A tanácskozás eredményeként fokozott figyelem irányul az egyéni tájértékek megőrzésére, a táj és ember kapcsolatára, az ember tájalakító tevékenységére.

Sérülékeny, de jelentős objektumok

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság programján dr. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár elmondta, a kunhalmok apró és sérülékeny objektumok.

– Ugyanakkor bármilyen aprók is, nagyon jelentősek. Számunkra a történelmi szerepük mellett a táji és ökológiai jelentőségük fontos, amiért a természetvédelemre lettek bízva. Az alföldi táj elképzelhetetlen a kunhalmok nélkül – fogalmazott. – Ökológiai szempontból olyan apró kis szigetek, amelyek esélyt adtak arra, hogy az egykori vegetációk, maradványok túlélhessenek az intenzív mezőgazdaság közepette. A kunhalmok így nem csak kis szigetek, hanem egész láncolatok. Nagyon sok szereplőre van szükség, hogy a kunhalmok védelméért – emelte ki. – 30 évvel ezelőtt elkezdődött ez a gondolkodás, és jogilag 1997 január 1-vel került be a természetvédelmi törvénybe a kunhalom, majd megszületett a ma is használt fogalommeghatározás. Ezután döntés született arról, hogy extrém védelemben részesítik a kunhalmokat, így nem volt szükség a védetté nyilvánítást jelentő procedúrára.