Az Egyensúly AE Egyesület elnöke, Schriffertné Lócskai Henriett elmondta, kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a közösségépítésnek, valamint azoknak a kapcsolatoknak a gondozásának, amelyek elengedhetetlenek a mindennapi munkavégzésükhöz. Az egyesület kiemelt feladatnak tekinti, a gyógyult, illetve a gyógykezelés alatt álló szenvedélybetegek társadalmi beilleszkedésének segítését, rehabilitációját, egészségmegőrzését.

Szakmai napot tartottak tapasztalatcsere, szakmai fejlődés és közösségépítés céljából Fotó: Beol.hu

Az elnök hangsúlyozta, hogy a személyes kapcsolatok kulcsfontosságúak az együttműködések előmozdításában, és ezek erősítésére évente különféle programokat szerveznek. Az eseményen jelen voltak a bentlakásos intézmények vezetői, a kormányhivatalban, valamint a szociális alapellátásban dolgozó szakemberek is.

A közösségépítés számos formát ölthet, ezek közül az egyik legnépszerűbb a játékos megközelítés

Baukó Ildikó, az egyesület tagja és a program játékmestere elmondta, egy kártyajáték segítségével hozták közelebb egymáshoz a szociális szférában dolgozó szakembereket. Hangsúlyozta azt is, hogy az ilyen események kiváló lehetőséget nyújtanak a szakmai kapcsolatok építésére, hiszen az ágazat dolgozói kötetlenebb formában találkozhatnak egymással. Az alkalmon OH-kártyákat használtak, amelyek asszociációs jellegűek, és az önismeret elmélyítését is segítették. Az eseményen Nagy Ferenc alpolgármester is részt vett, aki tájékoztatást adott a városban jelenleg zajló fejlesztésekről, valamint ismertette a közeljövőben tervezett projekteket.