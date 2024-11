Mi a helyzet, ha a lépcsőházakban élők összegereblyézik a faleveleket, de nem teszik azokat zsákba – vetette fel Fülöp Csaba önkormányzati képviselő (független). Csiaki Tamás osztályvezető elmondta: akkor nem viszi el a szolgáltató. Az összeszedett faleveleket szállításra elő kell készíteni: azaz be kell dobozolni, zsákolni, és a társasházi kukatároló mellé kell tenni. A társasházak is igényelhetnek olyan kukát, amelybe a zöldhulladékot lehet gyűjteni.

Kémények mellé telepítették a levegő minőségét mérő berendezést

Felmerült az is, hogy milyen a levegő minősége Békéscsabán, és hogy mit tesznek a szálló por ellen. A jelenlegi adatok szerint kifogásolt, de korábban volt egészségtelen, sőt veszélyes is. Elhangzott, hogy a levegő minőségét Jaminában, a rendelőintézetnél mérik, azonban a berendezés környezetében több kémény is füstöl, tehát nem biztos, hogy reálisak az adatok, lehet, hogy át kellene helyezni. A szakemberek szerint további két mérőállomásra is szükség lenne ahhoz Békéscsabán, hogy valós képet kaphassanak a levegő minőségével kapcsolatban.

Az útépítéshez, a földes utcák aszfaltozásához legalább 14 méteres szélesség kell

Mikor várható a földes utcák fejlesztése, szilárd burkolattal való ellátása? – érkezett egy kérdés. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy állami forrásból az elmúlt években 90 földes utcát aszfaltoztak le, de akad további tennivaló. Ahhoz, hogy a megmaradt földes utcákat is ellássák szilárd burkolattal, 5 milliárd forint kellene, ennyi pénz most nem áll rendelkezésre.

Wittmann László osztályvezető elmondta, hogy most készíttetik majd el mintegy tíz belterületen lévő földes utca aszfaltozására vonatkozó terveket. Akadnak azonban egyéb problémák is. Nem mindenhol van meg a kellő szélesség, hogy a kivitelezések megtörténhessenek, a telkekből le kellene adni egy bizonyos területet a tulajdonosoknak. A városvezető hozzátette: 14 méteres szélesség kell, gondoskodni kell a vízelvezetésről is, különben a telkekre folyna a víz az úttestről.