A kötetben a polgári otthonok gasztronómiáját mutatták be mesterséges intelligencia segítségével Fotó: Beol.hu

A két kötet egyenként fél évnyi munka eredményeként született meg

A könyvbemutatón elemezték, miért érdemes mesterséges intelligenciát használni az illusztrációk elkészítéséhez, milyen minőséget érhetnek el, valamint megvizsgálták az első és második kötet közötti különbségeket. Az értékmegőrzés jegyében azt is feltárták, hogy sok mai népszerű ételek, sütemények – akár édes, akár sós – már a 19. században is létezett csak más néven. Példaként említették a lángost, amely abban az időben „kőttes palacsinta” néven volt ismert. Ez a munka nemcsak a gasztronómiai örökség megőrzését segíti, hanem új megvilágításba helyezi a polgári konyhák és a magyar ételkultúra gazdagságát is.