A park lakóinak hidegebb időjárásra történő felkészülését, a megfelelő zsírrétegek felhalmozását, a kiváló téli bunda megnövesztését ízletes, táp- és ásványi anyag, illetve vitamindús csemegék biztosításával segítik. Az ősz ebben az időszakban egyébként is bővelkedik finomabbnál finomabb termésekben, terített asztalt kínálva ilyenkor a vadon élő állatfajok számára is. A Körösvölgyi Állatparkban is igyekeznek a természetes feltételekhez minél közelebbi táplálkozást biztosítani az állatpark élőlényeinek. Ezekben a hetekben több száz kilónyi zöldség, gyümölcs csemegét fogyasztanak a park állatai, illetve a természetes termések begyűjtéséből is kerül a kifutókba - számolt be honlapján a nemzeti park.

Az Anna-ligetben most bőséggel hullajtják a kocsányos tölgyek a makkokat, mely nagy kedvence a Körösvölgyi Állatpark számos lakójának.

Fotó: KMNP/Payer Judit

A Körösvölgyi Állatpark lakóinak nagy kedvence a makk, a dió és a mogyoró

Az Anna-ligetben most bőséggel hullajtják a kocsányos tölgyek a makkokat, mely nagy kedvence a mókusoknak, számos madárfajnak, a vaddisznóknak, a jávor- a gím- és a dámszarvasnak, az őzeknek is. A makk az erdei állatok egyik legfontosabb táplálékforrása ősszel. Ugyanez mondható el a szintén a nagy energiát biztosító dióról, mogyoróról is. E finomságok remek táplálékkiegészítők az állatpark lakói számára is. A zöldségek és gyümülcsök közül a vackor, az alma, a répa, a cékla és a tök is bekerül ilyenkor az állatparki lakók étrendjébe.

A Körösvölgyi Állatpark lakói ezekben a hetekben több száz kilónyi zöldség, gyümölcs csemegét fogyasztanak el. Fotó: Payer Judit