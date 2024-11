A nemzeti park honlapján található beszámolóból kiderül, hogy ugyan a Körösvölgyi Állatpark idős fáiról már lehullottak a sárgában, rozsdabarnában, helyenként vörösben pompázó levelek, a levél kupacokat az állatpark lakói örömmel hasznosítják. A parkból friss alomnak való száraz levelet kaptak a vaddisznók, a gím- és dámszarvasok és az állatsimogató lakói is. Az állatok imádnak a levél kupacok közé tévedő makkok után keresgélni, a friss aljzat anyagba túrni, hempergőzni, ami időtöltésnek sem utolsó.

A vaddisznók számára is kellemesen telik a november a Körösvölgyi Állatparkban. Fotó: Körömi Krisztina

A sakálok és a farkasok hangja lengi be a Körösvölgyi Állatpark ligetét

Egyre többet merészkednek elő kotorékukból a sakálkölykök, akik már szinte kifejlett méretűek. Első látásra nehéz megkülönböztetni őket felnőtt szüleiktől. A falka hangja gyakran bezengi a ligetet, melyre sokszor válaszolgatnak a park másik felében lévő kifutóban élő gyönyörű, téli bundás farkasok is.

A mókusok is a télre készülnek

A mókusok még mindig aktívak, csak az egyre gyakoribb élelem elrejtő tevékenykedésük jelzi, hogy ők is ösztönösen a télre készülnek. A Körösvölgyi Állatpark taván is nagy a nyüzsgés. A nyári ludak, nagy lilikek, tőkés és fütyülő récék hétvégente szívesen fogadják a vendégektől a vízbe szórt úszótáp csemegét. A szárazföldi teknősöket a hűvösödő időjárásra tekintettel már a látogatóközpont terráriumába költöztették be. Őket leszámítva minden állatfaj eredeti kifutójában figyelhető meg.