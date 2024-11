Ez volt egyébként az első ilyen szakmai egészségügyi alapítvány a rendszerváltás után.

– Óriási lelkesedés övezte akkor és ez a lelkesedés azóta is kitart. Ma már nem csak a kórházat, hanem a háziorvosokat és a szociális otthonokat is igyekszünk támogatni. Ott is néha alapvető műszerek (vérnyomásmérők, EKG) hiányoznak – folytatta dr. Gervain Mihály. Idén három háziorvossal már megtörtént a hivatalos átadás-átvétel, ajándékozási szerződések formájában, ők egyenként 300 ezer forint értékű támogatással gyarapították eszközellátottságukat. A szociális otthon szintén ilyen értékben vehet igénybe alapítványi támogatást – tudtuk meg a sajtótájékoztatón.