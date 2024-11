Csatári László a korábbi években is számos alkalommal indított gyűjtést rászorulók számára, ezúttal a kórháznak szeretne segíteni.

A kórházban lábadozó gyerekeket is meglátogatja a Mikulás

Fotó: Beküldött fotó

Kórház számára gyűjt adományokat

Ha jól tudom 3 évvel ezelőtt kezdted el ezt a nagyon szép gesztust, ami a te részedről már hagyománnyá vált. Mi ösztönzött rá?

– Az ötlet onnan jött, hogy egy kedves ismerősöm félárván maradt ikreinek szerveztem gyűjtést. Akkor rengetegen segítettek pénzzel, tartós élelmiszerrel ruhákkal és különféle tárgyi adományokkal. A következő évben úgy gondoltam, hogy biztosan örülnének, ha meglátogatná őket a nagyszakállú. De ha már sikerült Mikulást varázsolnom magamból, úgy döntöttem, hogy azokat is megajándékozom egy kis szaloncukorral és vidámsággal, akikkel útközben találkozom. Ekkor merült fel bennem az az ötlet, hogy a kórházban fekvő kis betegeknek is biztosan nagy örömet okozna, ha egy jópofa Mikulás meglátogatná őket egy kis ajándékkal a puttonyában. A mikuláscsomagok mellett olyan édességeket és gyümölcsöket gyűjtünk, amiből csomagot lehet készíteni. Bármilyen kis apróságnak örülünk, amivel megpakolhatjuk a Télapó zsákját a gyermekek számára. Aki megteheti, az adományozás során gondoljon a cukorbeteg gyermekekre is.

A gyűjtőpontokon már várják az adományokat Fotó: Tóth Nikolett

Az adományokat december 4-éig lehet leadni ezeken a gyűjtőpontokon:

Békéscsaba

Csabagyöngye Kulturális Központ

Lencsési Közösségi Ház

Mezőberény

Városi bölcsőde

Katicabogár Evangélikus Óvoda

Mezőberény Város Óvodái

Gyermekorvosi rendelő

Fül-orr-gégészeti rendelő

CsentreBentre

Szentesi Viktória Fodrászat

A Mikulás és segédje december 5-én kerekedik fel, hogy meglátogassa a békéscsabai és a gyulai kórházban gyógyuló gyermekeket.